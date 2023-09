Ha aggredito, senza alcun motivo, la moglie, e alla vista dei carabinieri, accorsi per riportare la calma, se l’è presa anche con gli uomini in divisa. Il protagonista del parapiglia, un quarantatreenne, residente a Raffadali, è stato bloccato e denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, perché ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia, minacce e resistenza a Pubblico ufficiale.

L’uomo ha insultato e offeso pesantemente la coniuge. In pochi attimi è passato dalle parolacce alle vie di fatto. La donna è stata malmenata. Nel frattempo qualcuno, spaventato dal trambusto e temendo il peggio, si è rivolto al 112. Sono bastati pochi minuti e i carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia di Agrigento e i loro colleghi della Stazione di Raffadali sono giunti sul posto.

Hanno trovato l’uomo fuori di sé, tant’è che ha reagito anche contro di loro. I militari dell’Arma, avvicinatisi nel tentativo di tranquillizzarlo, per tutta risposta sono stati aggrediti e minacciati. Gli investigatori, in poco tempo, sono riusciti a bloccarlo. La poveretta ha riportato dei lievi traumi, ma ha rinunciato alle cure ospedaliere. Al pronto soccorso c’è finita invece il quarantatreenne, a causa del forte stato di agitazione.