Picchia la madre per questioni di soldi, arrestato commerciante licatese

Un commerciante licatese di 44 anni, è stato arrestato per l’ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia. Per questioni di soldi avrebbe alzato le mani contro la madre. Anche in più occasioni. Nell’ultimo episodio, la donna è stata malmenata, ed ha dovuto ricorrere alle cure dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso”. Gli agenti del Commissariato di Licata, quando sono giunti nell’abitazione del nucleo familiare, hanno trovato il commerciante, che stava minacciando con un coltello, alcuni parenti accorsi in difesa della donna.

Il 44enne è stato bloccato e arrestato, mentre la madre trasferita al presidio ospedaliero, dove i medici l’hanno giudicata guaribile con una prognosi di pochi giorni. Nulla di grave, per fortuna. Resta il gravissimo gesto dell’uomo verso la donna, che l’ha messo al mondo. L’uomo su ordine della Procura della Repubblica, è stato posto ai domiciliari, in un’altra abitazione. L’arresto è stato convalidato dal Gip del Tribunale di Agrigento.