I carabinieri della Stazione di Canicattì hanno tratto in arresto un 36enne del luogo, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora e alla Sorveglianza speciale di Pubblica sicurezza, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Agrigento su richiesta della locale Procura della Repubblica, che ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.

Il provvedimento restrittivo scaturisce dalle verifiche dei militari dell’Arma che hanno accertato la violazione delle prescrizioni imposte, tra cui il divieto di uscire dall’abitazione nelle ore notturne e dalle risultanze investigative acquisite a seguito di un episodio avvenuto il 5 maggio scorso, quando l’uomo si sarebbe reso responsabile di un’aggressione nei confronti di un concittadino, colpito con schiaffi e pugni per essersi rifiutato di fornirgli un passaggio in auto.

Nella circostanza, sarebbe stato anche danneggiato il veicolo della persona offesa. Sulla base degli elementi raccolti, l’Autorità giudiziaria ha disposto l’aggravamento della misura cautelare in atto. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa circondariale di Agrigento.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp