Se ambiente, qualità urbana e benessere delle comunità sono i temi su cui si gioca la sfida della città contemporanea, è legittimo pensare che le attività culturali possano assumere una valenza sociale: e in questa prospettiva che si inserisce “Piazze senza confini, Multiculturalità come occasione di rigenerazione urbana”. E’ l’iniziativa pensata e voluta da SBEM per domenica prossima 19 maggio, in piazza Ravanusella, ad Agrigento. Si inizierà alle 16 con una serie di giochi coinvolgenti; alle 17:40 spettacolo dei pupi di Elisabeth Grassonelli, seguirà un tour nella vicina via Vallicaldi. Intorno alle 19 “Scaro and the sense of community” di Sohe Dortu, poi il talk sul tema della multiculturalità. Alle 20 la sfilata con i tirocinanti Erasmus e, poi, cena internazionale. SBAM è una piattaforma di giornalismo cittadino realizzata da TTT grazie al contributo di ActionAid Italia.

SBEM cura anche Voci in Piazza, un podcast su AgrigentoOggi che raccoglie tutte le voci intorno a Piazza Ravanusella.