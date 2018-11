Piazzale Giglia, recintata l’area: al via i lavori di rifacimento

Piazzale Giglia, al via i lavori di rifacimento. Il progetto di riqualificazione venne presentato lo scorso aprile dal sindaco Firetto.

L’area adesso è stata recintata ed i lavori, del costo di 360 mila euro, stanno cominciando come promesso. L’intervento, ha fatto sapere Firetto, non prevede oneri sul bilancio comunale.

E’ prevista una pavimentazione con mattoni autobloccanti per coprire l’asfalto, una nuova passerella in legno e sedute a gradoni.



“Sarà l’agorà di San Leone”, così come definita dal primo cittadino di Agrigento. Il piazzale infatti smetterà la sua funzione di parcheggio e attraverso la nuova pavimentazione, il miglioramento dell’accesso alla battigia e soprattutto con il nuovo collegamento lungomare con piazza Sandro Pertini con una passerella in legno, si trasformerà in uno spazio condiviso e di aggregazione.

