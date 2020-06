Piazzale Caos vicino casa Luigi Pirandello passa al Parco

Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha autorizzato la concessione al Parco Archeologico Valle dei Templi in comodato d’uso gratuito di alcuni lotti di terreno in località Caos ad Agrigento.

Si tratta di circa novemila metri quadri di alcune particelle di terreno che sono in prossimità del Museo Casa Natale “Luigi Pirandello” che necessitano di interventi per migliorare la fruibilità di un’area dal grande valore culturale e turistico.

Il Parco Archeologico aveva chiesto con una specifica richiesta il trasferimento di queste aree in comodato d’uso per meglio valorizzarle, manifestando la disponibilità ad effettuare i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Questi interventi non sono attualmente programmabili e realizzabili a causa della mancanza di adeguate risorse finanziarie causate dalla ormai cronica carenza di fondi nel bilancio del Libero Consorzio.

Prossimamente saranno predisposti tutti gli atti di gestione necessari alla concessione in comodato d’uso dei lotti che costituiscono il piazzale antistante il Museo Casa natale “Luigi Pirandello”.