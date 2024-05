E’ stata ripulita e bonificata l’intera area di Piazza Marconi, antistante la stazione centrale di Agrigento. Gli operatori ecologici dell’Iseda e Sea, questa mattina, sono intervenuti tempestivamente per bonificare l’intera piazza e in particolare l’area verde dove è stato installato il totem pubblicitario di “Agrigento, capitale della cultura”.

Gli operatori ecologici hanno ritrovato, anche in questa circostanza, oltre a rifiuti organici, acqua, frutta e cibo, anche abbigliamento e scarpe ancora nelle confezioni sigillate che vengono in genere donate agli immigrati che arrivano in città e che poi si spostano altrove con autobus e treni.