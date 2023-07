Piantare un albero per ogni bambino che nasce o che viene adottato: un gesto dal forte valore simbolico, che diventa anche un contributo concreto al miglioramento della qualità dell’aria, all’estensione del verde pubblico e a una maggiore qualità dell’ambiente urbano. Lo propongono i consiglieri comunali di Liberi e solidali, Roberta Zicari, Alessia Bongiovì e Nello Hamel. “Mentre a Roma Bonelli propone il reato di negazionismo climatico- dicono i tre- mostrando un discreto scollamento dal Paese reale, noi più semplicemente chiediamo con una mozione all’Amministrazione di rispettare la legge 113/92 che obbliga i Comuni a piantare un albero per ogni nuovo nascituro in città. La lotta per la tutela dell’ambiente passa dalle azione quotidiane, dai gesti semplici, come piantumare le città. Non bisogna inventare nuovi divieti ma mettere Comuni e cittadini nelle condizioni di rispettare le leggi. Rinvigorire i polmoni verdi delle nostre città è una esigenza non più procastinabile oltreché un obbligo di legge!”