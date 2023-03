Piano triennale del fabbisogno, Aica compie un passo avanti

Il commissario straordinario dell’Aica, Fiorella Scalia, e il direttore generale , Claudio Guarneri, hanno inviato al presidente dell’Assemblea dei Sindaci, Alfonso Provvidenza, ai soci dell’assemblea e ai componenti del collegio dei revisori la proposta di valutazione del Piano triennale del fabbisogno del personale, della Struttura organizzativa provvisoria e del progetto di Riorganizzazione aziendale.

E’ stato chiesto anche di poter presentare il progetto di organizzazione aziendale in modo ufficiale ai Soci, senza escludere ovviamente anche gli altri stakeholders (ATI, Consulta ecc. ecc.) nell’ottica della massima informazione e della massima trasparenza.

I destinatari degli importanti documenti di programmazione strategica dovranno rilasciare il proprio parere e la propria valutazione così da definire i conseguenti documenti di programmazione economica-finanziaria necessari per assicurare un futuro e garantire una corretta gestione dell’azienda. Il Commissario Straordinario auspica, nell’interesse dell’Azienda, che “ciò avvenga nel più breve tempo possibile, anche nelle more della nomina del nuovo CDA, essendo gli adempimenti richiesti di esclusiva competenza dell’assemblea dei Soci e vitali per il futuro dell’Azienda.”