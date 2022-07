Piano Gatta, Servire Agrigento: “Bare insepolte sono una vergogna”

“Se il sindaco di Agrigento non ritiene di dover fare un passo indietro dimostri almeno di volerne fare uno avanti per uscire dal letargo amministrativo, fronteggiare le tante emergenze che attanagliano la città e dare risposte vere ai cittadini, restituendo serenità alle tante famiglie che da mesi attendono di dare una degna sepoltura ai propri cari senza nemmeno potersi permettere di portare un fiore. Dopo la nostra denuncia – dello scorso aprile – sulla carenza di loculi nei cimiteri comunali pensavamo non dover tornare più sull’argomento, eppure continuiamo a ricevere segnalazioni, foto e video di bare accatastate in depositi e spazi di fortuna, a conferma di un’emergenza tutt’altro che rientrata”. Lo afferma il coordinatore provinciale di movimento politico “Servire Agrigento”, Raoul Passarello a proposito dell’emergenza sepoltura al cimitero di Piano Gatta. “Non basta essere vicini alle famiglie dei defunti intanto che si continua a brancolare nel buio, senza una vera idea di come uscire da questa emergenza, in un periodo in cui il caldo torrido rischia di rendere ancor più pericolosa e fuori legge la situazione sanitaria. Di fronte ad una emergenza fuori controllo e al dramma che vivono centinaia di famiglie agrigentine riteniamo indispensabile uno scatto d’orgoglio del primo cittadino per imprimere un’accelerazione ai lavori di realizzazione dei nuovi loculi. Un primo importante segnale di attenzione per restituire decoro alle salme e iniziare a dare tempi di sepoltura degni di una città civile”.