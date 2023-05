PetStore Conad apre ad Agrigento e cerca personale

Distribuzione Pet Sicilia SRL

il prossimo 11 maggio aprirà il sesto punto vendita ad Agrigento, al villaggio Mosè, ed è alla ricerca di personale da inserire. Si tratta di un PetStore Conad, negozio di prodotti per animali domestici.

Si cercano addetti alle vendite che siano volenterosi, ma soprattutto competenti, capaci di dare un aiuto concreto alla clientela e orientarla verso le tipologie di pet food più adeguate alle esigenze dei loro cani e gatti, ma soprattutto essere disponibili in caso di richiesta di informazioni, anche riguardanti specifiche tecniche su modalità d’uso posologia di alcuni prodotti. Si tratta di uno stage di 6 mesi finalizzato all’assunzione. È possibile inviare la candidatura alla mail [email protected] , allegando il CV in formato europeo (corredato di foto).