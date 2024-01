Il famoso ponte dell’arcobaleno.

Quanti di voi ne avranno già sentito parlare? Un ponte che collega due cuori. Due forme di vita tanto diverse, quanto simili. I dati ci dicono che i nostri amici a quattro zampe ormai sono componente essenziale di quello che è il concetto di famiglia.

Ci guidano, ci proteggono, ci amano, e da protagonisti quali sono del grande cerchio della vita, ci lasciano.

In tutta Italia, non molti sono i luoghi dove sarebbe opportuno concedere l’eterno riposo ai nostri amati pelosetti. Agrigento è una delle tantissime città escluse e da qui parte la proposta di Luigi Cacciatore, attraverso una petizione, di realizzare un’oasi di riposo per gli amici a quattro zampe proprio ad Agrigento.

Lo fa attraverso la sua storia Instagram, chiedendo l’aiuto dei suoi concittadini, delle testate giornalistiche e dei tanti rifugi che con non pochi sacrifici danno aiuto a quanti più randagini possibile.

Lo stesso cita anche la premiazione che vestirà Agrigento come Capitale della Cultura per l’anno 2025, ricordando che cultura è anche rendere degna la sepoltura di tutti quegli esserini che quotidianamente arricchiscono di coccole le nostre vite.

Questo è il link per lasciare un apporto alla petizione