Il pesto rappresenta una delle più rinomate eccellenze italiane in tutto il mondo. Il sapore unico che è in grado di sprigionare, figlio dell’alchimia tra basilico, aglio, olio e pochi altri ingredienti, è stato in grado di far innamorare tutti e di renderlo un piatto iconico e impresso a fuoco nella cultura gastronomica del Bel Paese. Sarebbe però ingiusto relegare il suo utilizzo alla semplice realizzazione di primi piatti, data la sua tanto grande quanto sottovalutata versatilità.

Questa qualità è frutto della semplicità degli ingredienti con cui viene preparato. Il basilico è una pianta fresca, piacevole e molto profumata, mentre il potere insaporente di aglio e olio si sposa bene con quasi qualsiasi tipo di alimento: motivi per il quale le possibili combinazioni che coinvolgono questo alimento sono moltissime. Ecco quindi cinque ricette con pesto di basilico che possono dare un tocco di gusto in più all’estate in arrivo.

Crostini di pane con uovo e pesto

Creazione culinaria semplice ma estremamente gustosa ed efficace, ideale per aperitivi e antipasti. Per realizzarla occorre semplicemente preparare delle fette di pane, renderle croccanti in padella, al forno o nel modo che più aggrada, e appoggiarci sopra un uovo all’occhio di bue. Arrivati a questo punto basterà versare il pesto di basilico a piacere, per godere di un’esplosione di gusto davvero soddisfacente.

Pollo al pesto

Questa ricetta è divenuta negli anni abbastanza popolare, ma sono ancora in tanti a non aver apprezzato i suoi sapori. Il pollo al pesto è uno degli esempi più concreti di come basti davvero poco per poter rivoluzionare la cucina di tutti i giorni e di renderla più gustosa e interessante. Dopo aver rosolato la carne in una padella con aglio, solitamente viene aggiunto qualche cucchiaio di pesto di basilico per proseguire e concludere la cottura; questa sola e semplice operazione è davvero in grado di cambiare drasticamente il sapore del piatto.

Gamberi saltati con pesto

I gamberi sono un alimento versatilissimo che si sposa benissimo con le temperature e i profumi dell’estate. Generalmente si rivelano ottimi sia fritti che in diverse altre cotture o ricette, ma se vengono saltati insieme al pesto il loro gusto si impreziosisce ulteriormente. In molti consigliano anche di tritare il peperoncino in una ricetta di questo tipo, in modo da dare quella punta “spicy” che rende il tutto più ricco e appagante.

Focaccia al pesto

Impossibile escludere la focaccia al pesto, uno dei piatti più apprezzati e soddisfacenti dell’intera tradizione genovese/ligure. La ricetta vede fondersi il gusto unico della tradizionale focaccia genovese al sapore del pesto, creando una combinazione davvero eccezionale e irresistibile. La focaccia al pesto può essere preparata sia come aperitivo che come piatto unico, magari accompagnata con dei cocktail agrumati.

Patate al forno con pesto

I grandi conoscitori del pesto sono ben consci dell’affinità di questo prodotto con le patate. Non è raro infatti vedere gente che prepara la pasta con il pesto coinvolgendo anche le patate, ma questo principio è applicabile anche con ricette a sé stanti. Le patate al forno con il pesto sono l’esempio perfetto di questo concetto, grazie alla loro combinazione di sapore e consistenza in grado di soddisfare con gusto.