Pestato dal branco, ragazzino ferito. Aperta inchiesta

Quella di sabato non è stata una rissa, ma si è trattato di un pestaggio organizzato da un gruppo di ragazzini di età compresa tra i 14 e i 17 anni contro un quattordicenne di Agrigento. Quest’ultimo è rimasto ferito, ed è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, dove i medici gli hanno medicato alcuni traumi, giudicati guaribili con una prognosi di otto giorni.

Il padre della presunta vittima del branco ha presentato denuncia ai carabinieri, e la Procura ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di reato di lesioni personali in concorso. Uno dei ragazzi è stato già identificato. Si tratta di un coetaneo di Favara. Anche gli altri componenti del branco, tutti studenti e di buona famiglia, sarebbero favaresi. L’aggressione sarebbe avvenuta dopo un banale commento scritto dal quattordicenne in una chat di WhatsApp.

Da qui la spedizione punitiva. Il pestaggio è iniziato in via Pirandello, e il ragazzino poi è stato inseguito fino alla scalinata adiacente il liceo “Empedocle” dove, per fortuna, l’intervento di alcuni passanti ha evitato il peggio.