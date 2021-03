Pesci morti sulla spiaggia di “Giallonardo”, il sindaco di Realmonte: “falso allarme”

“Decine di pesci sono stati trovati morti sulla spiaggia di “Giallonardo”, questa la denuncia dell’associazione Mareamico che ha portato ad un sopralluogo nella spiaggia, del sindaco di Realmonte, Sabrina Lattuca, del comandante della Polizia Locale, Giuseppe Salemi, del capo della Protezione Civile Comunale, Vincenzo Cottone e dell’assessore Rosalia Anastasi. “Dopo un’attenta perlustrazione della battigia estesa per circa 3 km, dalla località Giallonardo fino a Pietre Cadute, area al confine con il Comune di Siculiana, è stata rilevata la presenza di 7 pesci, in prossimità della strada di accesso alla spiaggia Giallonardo, a fronte di chilometri di costa controllata- fa sapere il Sindaco Lattuca -. Quanto riferito nella notizia divulgata,non corrisponde allo stato dei luoghi, pertanto, contattato il servizio veterinario dell’ASP 1 di Agrigento, che non solo, ha confermato l’infondatezza della notizia ma anche, autorizzato il comune allo smaltimento dei 7 pesci rinvenuti sulla spiaggia. Abbiamo immediatamente provveduto con le operazioni di verifica ed al termine, constatato che si trattava solo di un falso allarme- spiega il sindaco Lattuca-. Continueremo, come sempre fatto, ad attenzionare scrupolosamente tutto il territorio comunale con cura e costanza”.