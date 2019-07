Sono intervenuti i sommozzatori della Guarda Costiera, arrivati a Porto Empedocle da Palermo, per tappare i serbatoi di un peschereccio affondato in porto a causa di un’anomalia.

Il peschereccio di quasi dieci tonnellate e’ affondato, forse causa di un errore umano dell’equipaggio nella chiusura delle valvole, e’ avvenuto sulla banchina nord dove il “Maria Lorena” era stato appena rifornito di carburante.

Per questo, infatti, non si sono registrati feriti visto che nessuno era a bordo. I vigili del fuoco non sono riusciti ad intervenire in tempo perche’ l’inabissamento e’ avvenuto in pochi minuti per via del peso consistente. La capitaneria di porto, invece, ha attivato le procedure per limitare i danni ambientali svuotando i serbatoi.