Pescano ricci di mare di notte, sequestro e maxi multa

Fermati quattro pescatori abusivi di origine siracusana, sorpresi a raccogliere ricci di mare. E’ accaduto nel corso della notte, a Palma di Montechiaro, nella località balneare di Marina di Palma. L’operazione è stata effettuata dai poliziotti del Commissariato di Palma, unitamente al personale militare della Capitaneria di porto di Licata. I pescatori di frodo sono stati contravvenzionati con un verbale da 8.000 euro, ed è scattato il sequestro dell’attrezzatura utilizzata per la pesca.

Tutto è scaturito da una segnalazione in quanto era stata notata la presenza in mare di alcuni soggetti. Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno eseguito un’attenta attività di osservazione, a seguito della quale, hanno proceduto al controllo, e all’identificazione di quattro persone, tutte provenienti da Siracusa, trovate in possesso di circa 400 esemplari di ricci di mare, unitamente ad attrezzatura subacquea ancora bagnata.

Nel corso dell’attività di perquisizione, altresì, rinvenuti due involucri contenenti 4.85 grammi di sostanza stupefacente verosimilmente del tipo “hashish”. I poliziotti, coadiuvati dalla Guardia costiera, hanno proceduto al sequestro dell’attrezzatura utilizzata per la pesca, e della sostanza stupefacente. Per quanto riguarda i ricci, il tempestivo intervento degli agenti ha consentito di recuperarli ancora in vita, e sono stati rigettati in mare.