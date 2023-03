Pesca in acque italiane: sequestrati peschereccio tunisino e prodotti ittici

Il personale della Guardia costiera di Lampedusa ha bloccato e sequestrato un motopesca, della lunghezza di circa 20 metri, battente bandiera egiziana, sorpreso in attività di pesca all’interno delle acque territoriali italiane, precisamente a 3 miglia dell’isola di Lampione. Un’attività vietata ai pescherecci stranieri nelle acque sottoposte alla sovranità dello Stato italiano. Sequestrati anche due tonnellate di prodotti ittici e attrezzi utilizzati per la pesca. Una volta giunti in porto, i 18 membri dell’equipaggio sono stati identificati, e il comandante del peschereccio, è stato denunciato.