PALERMO. È stata pubblicata la graduatoria definitiva del bando “111302-Flotta”, finalizzato a sostenere gli investimenti per l’ammodernamento delle imbarcazioni da pesca e a promuovere migliori condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori del comparto. L’intervento, con una dotazione finanziaria complessiva di 3 milioni di euro, consentirà di finanziare 36 imprese di pesca, con un contributo pari al 75% delle spese ammissibili e un importo massimo di 200 mila euro per ciascun beneficiario.

«Abbiamo l’obiettivo di rafforzare le attività di pesca sostenibile, sul piano economico, sociale e ambientale, attraverso investimenti destinati al miglioramento della navigazione, all’introduzione di tecnologie hardware e software e, soprattutto, all’installazione di dispositivi di sicurezza e al miglioramento delle condizioni di lavoro a bordo» dice l’assessore all’Agricoltura, Luca Sammartino.

Gli interventi dedicati alla sicurezza e alla qualità dell’ambiente di lavoro rappresentano un elemento centrale del bando: dotare le imbarcazioni di attrezzature più moderne e adeguare gli spazi operativi. Questo consentirà di ridurre i rischi connessi all’attività di pesca, di tutelare la salute degli equipaggi e di rendere il lavoro quotidiano più sicuro, efficiente e sostenibile. Gli investimenti contribuiranno, inoltre, a migliorare la qualità delle produzioni ittiche e la gestione delle catture indesiderate, favorendo un processo di ammodernamento della flotta che rafforza la competitività delle imprese e accompagna il settore verso modelli produttivi sempre più innovativi e rispettosi dell’ambiente.

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