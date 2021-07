Perseguita vicina di casa, 90enne rinviato a giudizio

Si era invaghito di una donna, più giovane di quarant’anni, e vicina di casa, al punto da perseguitarla anche nel giorno del suo matrimonio, raccontando agli invitati di essere il suo amante, e che il marito era “un magnaccio che la sfruttava”. Un pensionato 90enne, G.F., di Aragona è finito nei guai, dopo le denunce presentate dalla presunta vittima, una sua vicina di casa, cinquantenne.

Il Gup del Tribunale di Agrigento, Stefano Zammuto, accogliendo la richiesta della Procura della Repubblica di Agrigento ha disposto il rinvio a giudizio dell’anziano, per l’ipotesi di reato di atti persecutori (stalking). La prima udienza del dibattimento è in programma il 22 novembre davanti al giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Agata Anna Genna.

L’anziano, difeso dall’avvocato Fabio Inglima Modica, avrebbe perseguitato la donna dall’agosto al settembre del 2018, e dal marzo al giugno del 2020. Secondo l’accusa, il pensionato con più condotte ripetute nel tempo, avrebbe molestato e minacciato la donna, sottoponendola a continui comportamenti persecutori.

Avrebbe raccontato ai compaesani di avere una relazione sentimentale con la cinquantenne. In un’occasione l’avrebbe minacciata, brandendo in mano un coltello, dicendole che avrebbe ammazzato prima lei, e poi si sarebbe tolto la vita, e che se l’avesse vista per strada, l’avrebbe investita con la sua auto.