Da tempo, addirittura dal 2014 ad oggi, avrebbe perseguitato l’ex moglie, e lo avrebbe fatto con appostamenti, pedinamenti, minacce, foto e riprese video. Un condotta che nella donna hanno suscitato un grave e perdurante stato d’ansia e di timore per la propria incolumità. Una quarantacinquenne, casalinga, di Agrigento, ha chiesto aiuto ai carabinieri della Compagnia di Canicattì.

Al termine di alcune indagini, i militari dell’Arma hanno denunciato, alla Procura della Repubblica di Agrigento, l’ex coniuge della donna, un cinquantunenne agricoltore, di Castrofilippo. Deve rispondere dell’ipotesi di reato di atti persecutori. Attivato l’iter del cosiddetto “Codice rosso” in maniera da tutelare la vittima. La 45enne ha trovato il coraggio per rivolgersi ai carabinieri ai quali ha raccontato quanto, suo malgrado, aveva vissuto per anni.