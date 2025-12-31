Ha continuato a perseguitare l’ex fidanzata coetanea. Un diciottenne disoccupato, di Licata, già noto alle forze dell’ordine, nei giorni scorsi, è tornato a minacciare pesantemente la ragazza ma se l’è presa anche con la madre della giovane alla quale ha danneggiato l’autovettura. L’intervento fulmineo dei carabinieri della Compagnia di Licata ha evitato il peggio. L’esagitato è stato bloccato.

A seguito del sopralluogo di rito e a conclusione di alcune indagini, a carico del diciottenne è scattata la denuncia in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per le ipotesi di reato di atti persecutori (stalking), maltrattamenti contro familiari e conviventi e danneggiamento. I militari dell’Arma hanno inoltre avviato il cosiddetto “Codice rosso” che mira a tutelare le donne vittime di violenza.

La ragazza è stata portata in una struttura protetta. L’intervento dei militari dell’Arma ha permesso di evitare conseguenze ulteriori.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp