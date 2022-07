LA CAMPIONESSA MONDIALE: «MAI UN’EMOZIONE COSI’ FORTE»

Peritore al Karkinos: peccato non aver conosciuto Moncada.

«Lo sport come uno strumento di crescita per questa città». Le parola di Gabriele Moncada (nella foto a destra), tra i templi dorici della Valle. Fiducia in se stessi, lavoro, sacrificio, successo, ma anche voglia di superare gli ostacoli e di raggiungere nuovi obiettivi grazie al lavoro di squadra.

Questo è il messaggio lanciato dal presidente della Fortitudo alla premiazione del Karkinos. Visibilmente emozionato ha

consegnato riconoscimento di eccellenza a Gloria Peritore (nella foto a sinistra), leader mondiale di kickboxing. «Quello che provo qui stasera non l’avevo provato prima» ha detto Gloria Peritore, premiata ai piedi del Tempio di Giunone. «Non ho conosciuto Salvatore Moncada (nell’immagine proiettata sul pannello) – dice la campionessa e mi dispiace, perché come ha dimostrato lui lo sport è un valore che va oltre i confini delle competizioni». Il riferimento è ai valori intrinsechi dello sport e a tutte quelle iniziative, molto spesso di solidarietà e beneficenza, che gli sportivi alimentano mettendoci la faccia. (DV)

FOTO NINO PIRANEO