Pericoloso avvallamento in via Peblis Rea

“Una sorta di avvallamento che, da un momento all’altro, si trasformerà in una voragine con tutte le possibili gravi conseguenze in termini di incidenti e di danni per passanti e automobilisti”. Il consigliere comunale di Agrigento, Pasquale Spataro, facendosi interprete delle lamentele dei cittadini, segnala all’amministrazione attiva una pesante criticità che riguarda via Plebis Rea. “E’ mai possibile – afferma – che gli amministratori, in transito giornalmente da quella zona, non si accorgano di questa grave anomalia del manto stradale? Non è comprensibile e tollerabile l’immobilismo di fronte ad un pericolo del genere. Urge un intervento serio e risolutivo – aggiunge Spataro – non basta mettere una pezza per tappare la buca, ma bisogna capire, approfondire ed individuare le cause per cui la strada cede in quel punto. Solo così si potrà porre definitivamente fine a questa situazione che rischia di procurare spiacevoli episodi. Il quartiere della “Bibbirria”, così come tanti altri luoghi e frazioni del territorio comunale, viene attenzionato solo durante il periodo elettorale, mentre per i restanti 5 anni non trova più interlocutori istituzionali, finendo per essere colpevolmente abbandonato a sé stesso. Tutto questo non è tollerabile e nemmeno rispettoso nei confronti degli agrigentini che hanno diritto, a fronte del regolare pagamento dei tributi locali – conclude Spataro – ad avere strade sicure e servizi efficienti. Purtroppo questa amministrazione non sembra essere alleata della città e dei cittadini”.