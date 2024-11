Dal centro cittadino ai quartieri periferici di Agrigento, quasi ogni giorno, i cittadini segnalano perdite idriche al centralino della polizia Municipale. Ingenti quantitativi di acqua che finiscono in strade e terreni. Le ultime perdite in ordine di tempo, in via Mazzini, in via La Mantia e infine in via Dei Fiumi. Uno spreco d’acqua dovuto a guasti e rotture della rete idrica, che mal si concilia con l’attuale crisi idrica.

Il problema ancora una volta è a monte: la situazione disastrosa in cui versa la condotta. E i rattoppi sulla tubatura, ormai marcia, servono a poco. Aica, l’azienda che gestisce il servizio idrico integrato in provincia di Agrigento, interviene per ripristinare la normalità, ma di fatto, si tratta di lavori che servono solo a tamponare una disastrosa situazione.

Da ricordare che alcuni giorni fa la commissione bilancio all’assemblea regionale, ha approvato l’emendamento del governo che anticipa, nelle variazioni di bilancio, 10 milioni di euro per avviare entro il 2024 i lavori di ristrutturazione della rete idrica di Agrigento, che proseguiranno poi nel 2025 con i fondi di coesione già predisposti.

