Perde il controllo del suv, e finisce contro un muro

Un trentenne di Agrigento, è rimasto lievemente ferito, dopo che alla guida di un Suv, Volkswagen Tiguan, si è schiantato contro un muro. Teatro dell’incidente stradale la via Dei Fiumi, tra Cannatello e Villaggio Mosè. I militari dell’Arma si sono occupati dei rilievi, per stabilire la dinamica dell’accaduto.

Come da prassi i carabinieri, intervenuti per i rilievi di rito, hanno provveduto a sottoporre il conducente ad accertamenti per verificare se avesse bevuto alcolici o assunto stupefacenti prima di mettersi a guidare. I risultati si conosceranno nelle prossime ore.