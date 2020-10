Perconti (M5S): aiuti di Stato nella finanziaria nazionale per la crisi economica

“La manovra economica del 2021 conterrà misure per far fronte all’emergenza coronavirus, per limitarne l’impatto sul mondo produttivo e del lavoro, per rafforzare e mettere in sicurezza la sanità e allo stesso tempo per stimolare la ripartenza del Paese” – queste le parole di Filippo Perconti, portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati, componente della commissione attività produttive.

“La tutela e il sostegno del nostro tessuto imprenditoriale è una priorità assoluta, stiamo affrontando una circostanza molto critica e le risposte devono essere all’altezza della situazione; per ridurre i disagi e le incombenze per cittadini e aziende, il Consiglio dei ministri ha approvato il dl riscossione, che prevede una proroga della sospensione dei pagamenti delle cartelle esattoriali già ricevute, una sospensione dell’invio di nuove cartelle e una sospensione ai pignoramenti fino al 31 dicembre 2020” – conclude Perconti.