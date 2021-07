Perconti: “La strada Mare Monti è pronta per diventare realtà”

“Avviata la gara di appalto per la progettazione esecutiva dell’arteria stradale “Mare e Monti”: un progetto strategico, importante per lo sviluppo socioeconomico dei comuni di area montana” – queste le parole di Filippo Perconti, portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati.

“La strada Mare Monti è pronta per diventare realtà, grazie a quest’opera i tempi di percorrenza saranno dimezzati e si potrà passare dall’area interna a quella costiera in meno di mezz’ora; oltre a migliorare la viabilità interna, l’obiettivo è quello di permettere alla zona montana di migliorare la propria economia, puntando sul turismo, sulla ricettività e al ripopolamento dei borghi e dei piccoli Comuni”.

“Per la completa realizzazione i tempi non saranno brevi, ma, come vi dicevo nei passaggi precedenti, l’iter si è finalmente sbloccato. Ringrazio l’Assessore Falcone per la disponibilità che ho avuto modo di apprezzare nelle varie interlocuzioni e l’operatività che continua a dimostrare” – conclude Perconti.