Perconti e Sodano (M5S): Pronto il Cura Italia, il primo Decreto per sostenere i lavoratori e le imprese

“Grazie a un lavoro non-stop, che ha impegnato tutte le forze di Governo guidate dal Premier Giuseppe Conte, ci sono provvedimenti trasversali che riguardano tutte le categorie lavorative. E’ fondamentale citare alcuni di questi sostegni: dalla possibilità per tutti i dipendenti di ottenere la cassa integrazione, all’indennità di 600 euro per tutte le partite iva per il mese di Marzo che verrà rinnovata ad Aprile con nuovo decreto in lavorazione. Vengono posticipate a fine maggio tutte le principali scadenze fiscali per chi non è in grado di pagare. Chi ha un mutuo sulla prima casa potrà chiedere la sospensione delle rate del mutuo anche se è un lavoratore autonomo. Anche le imprese saranno ammesse al beneficio se certificano di aver perso oltre un terzo del fatturato rispetto a quello dell’ultimo trimestre 2019. Abbiamo pensato anche all’esigenza di coprire scadenze immediate, eventuali cambiali, carte di credito e assegni inserendo una forma di garanzia, semplificata e senza valutazioni, per l’erogazione immediata di finanziamenti a 18 mesi di importo fino a 3 mila euro per persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19.”