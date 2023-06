Perché il mese di giugno è ideale per investire sulle azioni del Nasdaq 100

Rispetto al 2022, quest’anno è partito subito bene per quanto concerne le azioni del NASDAQ 100, l’indice dedicato ai titoli per il settore tecnologico. Si sono registrati durante questi primi mesi dell’anno alcuni aumenti significativi.

Per cinque mesi nel 2023, l’indice Nasdaq-100 ha registrato un rendimento del 31%. Sebbene solo uno dei membri del Nasdaq 100 menzionati di seguito abbia superato questo limite all’inizio dell’anno, entrambi sono riusciti a registrare rendimenti positivi dopo un tumultuoso 2022. Sede di operazioni di prim’ordine e posizioni di leadership in nicchie in costante crescita, queste aziende sono candidati perfetti da prendere in considerazione per l’aggiunta a giugno.

Quindi, se state cercando un titolo in ipercrescita come CrowdStrike (CRWD -3,95%) o un compoundatore di alto livello come Old Dominion Freight Lines (ODFL 0,64%), ecco perché raddoppiare questi vincitori ha molto senso in questo momento.

Alcune ragioni per cui conviene investire nel settore tecnologico ora

Anni prima che l’intelligenza artificiale (AI) e l’apprendimento automatico (ML) diventassero parole d’ordine nel 2023, CrowdStrike, nuovo arrivato nella sicurezza informatica, stava già incorporando la tecnologia alla base della sua piattaforma Falcon. Esaminando 7 trilioni di eventi di sicurezza informatica ogni settimana, CrowdStrike alimenta continuamente la sua intelligenza artificiale, rendendo il suo cloud di sicurezza più intelligente con ogni nuovo bit di dati.

Man mano che questo cloud di sicurezza diventa più solido nel tempo, i clienti dell’azienda ne traggono vantaggio, attirando nuovi clienti e più dati lungo il percorso. Con questi dati aggiuntivi dei suoi nuovi clienti, le capacità di sicurezza di CrowdStrike vengono ulteriormente rafforzate, creando un potente effetto di rete che diventa più robusto con ogni nuovo cliente. Questo effetto di rete ha dato all’azienda un enorme vantaggio rispetto ai suoi colleghi, molti dei quali hanno iniziato a parlare di modi per incorporare AI e ML nelle loro operazioni solo ora che è diventato di moda farlo. Ad esempio, nonostante Microsoft sia considerata un leader nel settore dell’intelligenza artificiale e del machine learning grazie ai suoi legami con OpenAI, sta rapidamente perdendo la sua quota di mercato della sicurezza informatica a favore di CrowdStrike. Recentemente superando la quota del 16% di Microsoft nel mercato del rilevamento e della risposta degli endpoint (EDR) con la sua quota del 18%, CrowdStrike mira a inghiottire il restante 47% del mercato detenuto da fornitori obsoleti e legacy. Aggiungendo 3 punti percentuali di quota di mercato solo nel 2022, gli elevati tassi di crescita dell’azienda potrebbero renderla un vero dominatore del settore EDR in un futuro non così lontano.

Registrando una crescita dei ricavi del 42% e un margine di flusso di cassa libero (FCF) del 14% nel primo trimestre, anche dopo aver tenuto conto degli effetti della compensazione basata su azioni, CrowdStrike offre una promettente miscela di crescita e generazione di cassa. Inoltre, l’azienda ha chiuso il 50% in più di trattative con nuovi clienti che hanno acquistato otto o più moduli, evidenziando la sua capacità di attrarre clienti che cercano di consolidare le proprie esigenze di sicurezza.

Con un rapporto prezzo/vendita (P/S) di 16, la valutazione di CrowdStrike è molto più bassa di quanto non sia stata storicamente, ma non è affatto economica. Mentre la sua posizione di leadership, la prima generazione di FCF e la restante pista di crescita della quota di mercato rendono l’azienda un grande vincitore da aggiungere a giugno, gli investitori devono ricordarsi di pensare con almeno un decennio di anticipo quando acquistano azioni premium come CrowdStrike.

CrowdStrike è naturalmente uno dei tanti esempi per quanto riguarda le azioni e i titoli del Nasdaq 100 a cui conviene dare maggior peso durante questa seconda parte del 2023 che sta per cominciare. In effetti qualora le performance dei titoli tecnologici dovessero ripetersi anche nei mesi finali del 2023, quest’anno potrebbe essere salutato come un gradito ritorno per il Nasdaq e per tutto quello che concerne il settore dei tecnologici, dopo un difficile quasi impossibile 2022 già abbondantemente archiviato.