Perché è importante donare all’associazione medici senza frontiere

I medici e i volontari dell’Associazione Medici Senza Frontiere percorrono ogni giorno strade difficili, per aiutare e portare supporto a bambini, donne e popolazioni vittime di guerre ed epidemie.

L’associazione Medici Senza Frontiere interviene da oltre 45 anni in soccorso dei più bisognosi, in tutto il mondo, persone che necessitano di cure quotidiane e cure immediate che possono salvare vite. Nel corso degli anni, l’équipe di medici volontari sono intervenuti in zone di guerra, zone colpite da epidemie e catastrofi naturali portando tutto l’aiuto necessario per salvare milioni di persone.



I professionisti dell’équipe medica svolgono diverse funzioni, una tra le più importanti riguarda il supporto psicologico a tutte le donne che subiscono violenza, molestie e stupri sia in Italia che nel resto del mondo.

Grazie alle donazioni offerte da tutti i sostenitori di MSF è possibile diffondere medicine, professionisti e strumenti necessari per le cure di primo e secondo livello, come i vaccini o i materiali utili per costruire delle sale operatorie nelle zone più colpite dalla guerra.

Gli operatori volontari e i medici dell’associazione sono tanti, 3mila operatori volontari sono impiegati per le missioni umanitarie, aiutano i medici presenti nelle zone colpite da crisi umanitarie.

In cosa vengono impiegati i soldi donati?

Ogni giorno, in Italia e nel Mondo, accadono guerre silenziose che colpiscono migliaia di persone: spesso sono guerre reali che causano morti violente, molte volte sono delle battaglie contro le epidemie che rovinano un’intera popolazione, in Italia le battaglie sono contro la povertà, l’abbandono e la violenza femminile.

Medici senza Frontiere si occupa di prestare soccorso a chiunque necessita di cure fisiche e psicologiche: dalle persone in fuga dalla guerra a quelle emarginate o a chi subisce violenze. L’equipe di medici volontari offrono gratuitamente le cure e sono professionisti esperti di medicina di base e di secondo livello, pediatria e assistenza psicologica. Sostieni Medici Senza Frontiere con una donazione.

Perché è necessario l’aiuto di tutti?

Una donazione non aiuta solo i bambini reduci di una guerra lontana, ma può salvare la vita ad un connazionale che necessita di cure, ad una donna vittima di violenza o agli ospedali che necessitano di un maggiore supporto.



Una tua donazione aiuterà i medici volontari sul campo impiegati al salvataggio delle vittime di guerra che, molto spesso, subiscono danni psicologici irrimediabili. Potrà aiutare una donna incinta, che grazie alle giuste cure riuscirà a portare a termine una gravidanza.



La tua piccola donazione aiuterà tanti italiani che vivono in condizioni precarie, o i giovani che frequentano i centri riabilitativi realizzati grazie ai progetti MSF, attivi in molte città d’Italia.

Covid-19: il supporto dell’Associazione Medici Senza Frontiere

L’équipe MSF, in collaborazioni con le autorità sanitarie locali, sono immersi quotidianamente nella battaglia contro il Corona Virus, e aiutano attivamente il personale medico presente negli ospedali di Lodi, Codogno, Casalpusterlengo e Sant’Angelo Lodignano.



Tutti i medici volontari presenti nelle zone italiane maggiormente colpite dal virus, supportano il personale medico per gestire e contrastare l’epidemia. Il team affiancherà medici e infermieri chiamati da altri reparti della struttura e insieme assisteranno i pazienti di coronavirus tuttora ricoverati e bisognosi di cure.

Il team di MSF sarà attivo nelle maggiori province italiane, portando negli ospedali ulteriori professionisti come anestesisti, logisti, infermieri e infettivologi, pronti a supportare i pazienti con la loro esperienza.