Percepirà 2mila euro mensili, formalizzato incarico per il portavoce del sindaco.

Percepirà 2mila euro lordi mensili il portavoce del sindaco di Agrigento, Franco Micciché. L’incarico a Camillo Bosio è stato formalizzato con delibera dell’8 settembre 2021. Proprio qualche mese fa, Bosio, da poco più di un anno iscritto all’Ordine dei giornalisti di Sicilia, aveva comunicato alla stampa locale di aver ricevuto l’incarico, ancora non ufficiale, di portavoce dal sindaco Miccichè. Adesso tutto è stato messo nero su bianco e il contratto sarà valido fino al prossimo 31 dicembre. “Il portavoce- è scritto nella delibera- non può esercitare per tutta la durata dell’incarico attività nei settori radiotelevisivi, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche”. Quella del portavoce, è bene specificare, è una figura che può essere nominata direttamente dal sindaco e che ha funzioni diverse rispetto all’ufficio stampa.