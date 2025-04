Agrigento, 4 aprile 2025 – Ore 9:30, Sala Zeus, Palacongressi

Il cambiamento climatico e le esigenze di uno sviluppo sostenibile richiedono un forte contributo educativo per il rispetto dell’ambiente. In questo contesto, l’Assessorato all’Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana, con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e delle associazioni locali, organizza un incontro formativo/informativo rivolto a studenti e a tutti i cittadini interessati, per approfondire le tematiche relative all’economia circolare, al risparmio idrico e alla gestione dei rifiuti.

L’incontro, che si terrà venerdì 4 aprile 2025 alle ore 9:30 presso la Sala Zeus del Palacongressi di Agrigento, vedrà la partecipazione di esperti del settore, tra cui:

Dott. Roberto Sciarratta , Direttore del Parco Archeologico Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento

, Direttore del Parco Archeologico Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento Dott. Bernardo Moschella , Dirigente USP Agrigento

, Dirigente USP Agrigento On. Roberto Di Mauro , Assessore Regionale all’Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità

, Assessore Regionale all’Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità Dott. Settimio Cantone , Presidente CDA AICA

, Presidente CDA AICA Dott. Claudio Guarneri , Direttore Generale della SRR ATO 4 AG EST

, Direttore Generale della SRR ATO 4 AG EST Dott. Sergio Vella , SEAP DA SRL

, SEAP DA SRL Dott. Arturo Vallone, Direttore Dipartimento Acqua e Rifiuti della Regione Siciliana

Il focus dell’evento sarà sulle pratiche di gestione dei rifiuti, l’importanza del risparmio idrico e l’adozione di modelli sostenibili per un futuro più ecologico, con l’intento di sensibilizzare la comunità locale e gli studenti sull’importanza della salvaguardia ambientale.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

L’incontro offrirà un’opportunità di aggiornamento e confronto sulle strategie per un futuro ecosostenibile e una gestione responsabile delle risorse naturali.

