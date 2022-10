Per estrarre il rame, scoppia incendio nel bosco: condannato 25enne

E’ stata ridotta la condanna ad 1 anno e 6 mesi di reclusione a Salvatore Camilleri, 25 anni, di Agrigento, in questo procedimento accusato di avere provocato l’incendio di una porzione del bosco, a poche decine di metri della Valle dei Templi, nel tentativo di bruciare la gomma ed estrarre il rame da una matassa di fili elettrici, appena rubata.

La stessa pena, in uno stralcio separato del processo, era stata inflitta all’altro coinvolto nella vicenda, Jonathan Paino, 31 anni, anche lui agrigentini, entrambi arrestati nel 2017. In primo grado Paino è stato condannato ad 1 anno e 6 mesi e Camilleri a 5 anni, per le accuse di ricettazione e incendio.

I giudici della Corte di Appello di Palermo, ai quali si è rivolto il difensore, l’avvocato Fabio Inglima, hanno ridotto la pena, per Camilleri, rideterminandola in un anno e sei mesi di reclusione, dopo avere riqualificato le accuse in incendio boschivo doloso.