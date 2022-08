Peppone Ferlisi, la scorsa stagione assistente coach a Cento, guiderà come primo allenatore la serie C Silver della Real Basket Agrigento, società satellite e settore giovanile della Fortitudo Moncada Agrigento. La scelta di Ferlisi è di disputare la serie C Silver è stata voluto dal presidente Gabriele Moncada. La Real Basket, di Alessandro Bazan avrà come sede operativa, campo di allenamento e di partite interne il Palazzetto Pippo Nicosia.