Siculiana, Peppe Zambito è il nuovo sindaco

Con la lista “Orizzonte Comune” è Peppe Zambito il nuovo sindaco di Siculiana. Il neo primo cittadino si è affermato alle amministrative grazie al grande sostegno ricevuto dagli elettori.

Acclamato da sostenitori, amici e parenti, Peppe Zambito ha condiviso la sua vittoria con i siculianesi all’interno della villa comunale. Un momento di grande emozione unita alla consapevolezza di chi sa che potrà iniziare a lavorare presto per dare al paese la valorizzazione che merita.

“É una bella soddisfazione- ha dichiarato il primo cittadino- è una vittoria che voglio condividere con tutti coloro i quali mi hanno sostenuto, ma anche con quanti non mi hanno sostenuto perché il progetto di Orizzonte Comune, la lista che abbiamo costruito, ha come obiettivo primario quello di lasciare al passato i malumori. Immaginiamo- ha proseguito Zambito- un futuro per questo paese ricco di soddisfazioni con uno sviluppo economico basato soprattutto sul turismo e sul concetto di comunità perché senza comunità non ci può essere sviluppo. Senza l’attenzione rivolta alle persone più fragili non ci possono essere sviluppo e cultura. Lavoreremo, ci impegneremo tanto e il futuro dirà se i siculianesi hanno avuto ragione a votarmi, io credo di sì”.