Peppe Zambito candidato a Sindaco di Siculiana

Peppe Zambito, sposato e padre di due figli, docente e prossimo Dirigente Scolastico, appassionato di politica, già vicesindaco di Siculiana e segretario provinciale del PD ed attualmente componente dell’assemblea nazionale. Da sempre impegnato nella promozione di iniziative rivolte ai giovani e al sociale, è stato componente dell’ufficio di gabinetto del Ministero della Pubblica Istruzione, collaborando alla creazione di diverse reti tra scuole ed Enti pubblici e privati per la promozione di progetti sull’inclusione scolastica e la marginalità sociale. Amante della scrittura è autore di diversi libri e ha vinto numerosi premi letterari; è Direttore Artistico di “KAOS Festival dell’editoria, della legalità e dell’identità siciliana” e del premio “Acamante e Fillide” manifestazioni di grande rilevanza regionale; attualmente è professore presso l’Accademia di BB. AA. di Agrigento, dove riveste anche il ruolo di responsabile delle attività artistiche.

Dichiarazione del candidato Sindaco al Comune di Siculiana Peppe Zambito

Cari Siculianesi, ho deciso di candidarmi a Sindaco dopo una attenta riflessione personale e politica, una scelta meditata e consapevole con la ferma volontà di mettere a disposizione della comunità, alla quale appartengo, passione, impegno ed esperienza. L’obiettivo è di costruire, insieme a quanti vorranno, una stagione di benessere, valorizzando le tante risorse umane e storico-ambientali del nostro Comune.

La composizione della lista che mi sostiene, costituita dai gruppi “Progetto Comune”, “Voltiamo pagina” e “Sikania”, è la sintesi di esperienze diverse che hanno deciso di unirsi per un Orizzonte Comune. Un progetto che a qualcuno può apparire incoerente, ma che in realtà rappresenta un coraggioso passo avanti che mette al centro i veri bisogni del nostro paese. Una decisione che mira a considerare i punti di vista differenti un valore aggiunto e non un ostacolo, consapevoli che soltanto attraverso l’impegno di tutti è possibile creare le condizioni per un vero sviluppo socio-economico.

Un traguardo possibile soltanto superando le logiche del passato e le sterili contrapposizioni ideologiche e favorendo la partecipazione attiva delle cittadine e dei cittadini, per intraprendere insieme un percorso di cambiamento.

Per questo motivo stiamo lavorando ad un programma concreto, con obiettivi a breve, medio e lungo termine, partendo dal presente, valorizzando le cose fatte e in itinere, ricercando soluzioni per correggere le cose che non vanno.

Puntiamo a potenziare la nostra naturale vocazione turistica, senza trascurare altri ambiti importanti della nostra economia: edilizia, agricoltura, commercio e forestazione che vivono una profonda crisi. La nostra idea progettuale prevede di mettere in stretta relazione i vari settori, con interventi mirati per garantire che nessun comparto rimanga escluso, elaborando proposte innovative e all’avanguardia.

Al centro di tutto ci sono le persone, dai bambini agli anziani, con interventi di sostegno alle situazioni di fragilità sociale, riscoprendo il valore della comunità, convinti che le sfide importanti si vincono insieme.

Con la lista civica Orizzonte Comune si apre una nuova fase politica, un momento storico che mira ad unire le forze su contenuti e valori, lavorando sulle cose da fare per offrire a Siculiana un’opportunità di riscatto.

Peppe ZambitoCandidato Sindaco di Siculiana

Lista “Orizzonte Comune”