Peppe Di Rosa ha deciso: sciopero della fame e catena al polso

Sciopero della fame e una catena al polso. Ha deciso di protestare cosi l’agrigentino Peppe Di Rosa che con il Codacons provinciale sta portando avanti una serie di questioni per ridare dignità, come egli sostiene, al popolo di Agrigento che secondo lui sarebbe bistrattato dall’Amministrazione comunale. E’ la storia dei Suv a tenere banco, una storia che per Di Rosa meriterebbe maggiore attenzione da parte sia del Ministero e della Regione Siciliana. Ma c’è la vicenda dell’Aica che non va sottovalutata visto che il problema perenne della crisi idrica in città rischia di tornare attuale con la gestione del servizio che non decolla per come dovrebbe. Siamo andati ad intervistare Di Rosa poco fuori dall’ingresso del Municipio dove ha deciso di sostare incatenato.

