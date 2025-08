Focus sui cold-case irrisolti: il caso Claps raccontato dal fratello di Elisa

Debutta “Senza Memoria” spettacolo di Gero Tedesco sulle storie di Siani, Guazzelli e Pompeo

AGRIGENTO, 1 agosto. La mattina del 12 settembre 1993, a Potenza, Elisa saluta il fratello Gildo ed esce di casa dicendo che, dopo la messa, sarebbe rientrata a pranzo. Non se ne hanno più notizie, partono le ricerche ma Elisa sembra scomparsa nel nulla. La famiglia non demorde, i sospetti cadono subito su Danilo Restivo (che poi verrà giudicato colpevole e condannato), origini siciliane, un giovane che era ossessionato dalle ragazzine. Nel 2010, diciassette anni dopo, i resti di Elisa saranno scoperti nel sottotetto della chiesa dove era stata segnalata l’ultima volta. Attorno al caso Claps depistaggi, false testimonianze, bugie, il silenzio della Chiesa, ma anche le indagini della famiglia che non si è mai arresa. Gildo Claps racconterà tutto questo, sollecitato da Franco Castaldo, domani sera (2 agosto) alle 21 al PaceFest a Caltabellotta, in provincia di Agrigento: al suo fianco, l’attore Gianmarco Saurino che lo ha interpretato nella miniserie “Per Elisa” che la Rai dedicò al caso. Alla Villa Comunale la penultima giornata del festival – curato da Fuoririga, diretto dal giornalista Gero Tedesco affiancato dal collega Michele Ruvolo – si aprirà alle 19.30 con la presentazione del libro “Non lasciarti sfuggire”di Dimitri Cocciuti (autore televisivo che ha lavorato con Fiorello, Raffaella Carrà, Paola Cortellesi) che ne parlerà con il critico letterario Monica Brancato. Alle 20.15 i rapporti tra mafia e colletti bianchi nel libro “Immortali” del cronista e inviato Attilio Bolzoni che si confronterà con la collega Ivana Baiunco. Nel frattempo i più piccoli potranno partecipare ai laboratori “La Storia tra le mani” con gli archeologi di PastActivity. Si riprende alle 21 con il talk “Per Elisa, il caso Claps”; e alle 21.45 debutta “Senza Memoria” spettacolo di Gero Tedesco, diretto da Endrit Hyseni, che racconta le storie del giornalista Giancarlo Siani, del maresciallo Giuliano Guazzelli e del piccolo Stefano Pompeo, vittime della criminalità organizzata. In scena Lucrezia Galasso, Francesca Licari e Nicola Puleo. Dalle 17 alle 19.30 anche la Caltabellotta Peace Walking con le guide professioniste Marco Falzone e Paolo Vetrano alla scoperta della “città della Pace” e dei suoi dintorni. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti.

PROGRAMMA PACEFEST 2025 Villa Comunale di Caltabellotta. Ingresso gratuito.

Venerdì 1 agosto

Ore 19.15 – PaceFest Kids

“La Storia tra le mani”: laboratori e visite con gli archeologi di PastActivity

Ore 19.30 – talk “C’è un uomo in mare… Storie di una vita tra migrazioni, naufragi e contrabbandi” con l’ammiraglio Vittorio Alessandro e il giornalista Max Firreri

Ore 20.15 – monologo “Zittuti” di e con Valentina Vetro

Ore 20.30 – presentazione del libro “Si ami chi può” dell’inviato delle Iene Filippo Roma che ne parla con l’inviato Rai, Silvio Schembri

Ore 21.15 – presentazione del libro “Italia Amore mio”, ricordi e scatti di Gianfranco Jannuzzo intervistato da Michele Ruvolo

Ore 22 – Concerto The Fab Experience | Omaggio musicale ai Beatles

Sabato 2 agosto

Ore 19.15 – PaceFest Kids

“La Storia tra le mani”: laboratori e visite con gli archeologi di PastActivity

Ore 19.30 – presentazione del libro “Non lasciarti sfuggire”di Dimitri Cocciuti

Ore 20.15 – presentazione del libro “Immortali” di Attilio Bolzoni

Ore 21 – talk “Per Elisa, il caso Claps”

Gildo Claps e Gianmarco Saurino intervistati da Franco Castaldo

Ore 21.45 – spettacolo teatrale “Senza Memoria” di Gero Tedesco

Caltabellotta Peace Walking dalle 17 alle 19.30 con le guide professioniste Marco Falzone

e Paolo Vetrano. Partenza da Viale Savoia, arrivo alla Villa Comunale

Domenica 3 agosto

Ore 19.40 – PaceFest Kids

“La Storia tra le mani”: laboratori e visite con gli archeologi di PastActivity

Ore 20.15 – monologo “Il viaggio di Abid” con Francesca Licari

Ore 20.30 – talk “Mafia, corruzione e sete d’acqua pubblica”

confronto tra il procuratore Salvatore Vella, l’onorevole Calogero Pumilia, il sindaco di Caltabellotta Biagio Marciante e il giornalista investigativo Giacomo Di Girolamo. Modera Gero Tedesco

Ore 21.30 – concerto “L’Estetica di Sting”

A cura del Conservatorio Musicale Toscanini di Ribera

Caltabellotta Peace Walking dalle 18 alle 20.30 con le guide professioniste Marco Falzone

e Paolo Vetrano. Partenza da Viale Savoia, arrivo alla Villa Comunale

