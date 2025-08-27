La pensione integrativa rappresenta uno strumento utile per chi è a pochi passi dal pensionamento, ma anche per i giovani che sono entrati da poco nel mondo del lavoro. L’attivazione di un fondo pensione integrativo può risultare un valido alleato per garantirsi una vecchiaia serena e tranquilla, ma anche per affrontare spese impreviste nel presente.

Per prima cosa è opportuno capire bene cosa sono i contributi previdenziali, obbligatori, che devono versare sia i datori di lavoro che i lavoratori. Vengono calcolati in base alla retribuzione e versati ad istituti appositi, come l’INPS, l’INPDAP o l’INPGI.

Si può andare in pensione quando si sono versati i contributi per un certo numero di anni e dopo aver raggiunto l’età prevista dalla legge. In questi ultimi anni lo Stato ha introdotto varie riforme, come la cosiddetta Quota 100, che consente di andare in pensione in anticipo, anche a 62 anni, a patto di aver accumulato almeno 38 anni di contributi.

Se da un lato la pensione tradizionale consente di vivere serenamente dopo aver smesso di lavorare, la pensione integrativa permette di mantenere un tenore di vita soddisfacente.

Come già accennato, parlare di pensione per i giovani potrebbe sembrare un po’ affrettato, ma non è così. Prima si inizia a mettere da parte dei soldi, e maggiore sarà la pensione integrativa. Inoltre ci sono numerosi vantaggi fiscali, dal momento che i contributi pensionistici possono essere dedotti dal reddito complessivo fino a 5.164,57 euro all’anno.

Tra l’altro non è necessario fare versamenti ingenti, ma ognuno può versare piccole somme a seconda della propria disponibilità economica, potendo contare comunque su una pensione integrativa adeguata alle proprie necessità. Questo strumento può rivelarsi particolarmente utile anche per imprevisti, dal momento che è possibile richiedere un rimborso totale o parziale del capitale versato. In tale ottica il fondo pensione è un prezioso paracadute in vista della pensione, ma anche un tesoretto da dove attingere in qualsiasi momento qualora ce ne fosse bisogno. Le anticipazioni possono essere richieste in circostanze specifiche, come l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa, spese sanitarie urgenti o altri bisogni. Negli ultimi due casi però è possibile richiedere il rimborso solo dopo 8 anni dalla sottoscrizione.

Esistono 4 forme pensionistiche complementari che si adattano ad ogni tasca e ad ogni esigenza. Ci sono i fondi pensione aperti, istituiti da banche, assicurazioni e altre società che operano nel settore. I piani individuali pensionistici invece sono istituiti da imprese di assicurazione. I fondi pensione chiusi sono istituiti da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori. Infine i fondi preesistenti sono le forme pensionistiche introdotte prima del 1992. È possibile reperire ulteriori informazioni sulla piattaforma per investire Onlinesim.it del Gruppo Ersel, dove vengono spiegate in dettaglio le varie forme di investimento per una pensione integrativa su misura.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp