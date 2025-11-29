Un pensionato settantenne è stato trovato senza vita nella sua abitazione di via Roma a Favara. A dare l’allarme sono stati i vicini, che non lo vedevano da alcuni giorni e hanno pertanto avvisato il 112. La scoperta è stata fatta nel primo pomeriggio. Sono stati i vigili del fuoco a entrare per primi nell’appartamento dell’anziano. Quindi hanno trovato il corpo senza vita dell’uomo. Al medico legale non è rimasto altro da fare che compilare la constatazione di decesso per arresto cardio circolatorio, verosimilmente, in seguito ad un malore. Sul posto intervenuti i Carabinieri della locale Tenenza per gli accertamenti del caso.

