Pensionato favarese scomparso, ricerche nella zona ritrovamento auto

In corso da ore le ricerche di Giuseppe Fallea, l’anziano 84enne di Favara, di sui non si hanno più notizie dallo scorso 13 maggio, e del quale è stata ritrovata l’auto nei pressi del fiume “Platani” in territorio di Casteltermini.

impegnati nelle ricerche gli operatori della Protezione civile del libero Consorzio, il Corpo Forestale Regionale, i Carabinieri delle stazioni di Favara e Casteltermini, i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, e sei volontari delle associazioni Giubbe d’Italia di Santa Elisabetta e I Grifoni di Favara. A loro si sono aggiunti anche volontari di alcune associazioni locali.

Anche in questo caso le varie squadre di perlustrazione stanno battendo palmo a palmo il territorio, quello che ricade nel territorio di Casteltermini, a tratti scosceso e difficile da controllare per vastità e copertura boschiva.