Avvicinato, bloccato e rapinato del portafoglio con all’interno 150 euro. La vittima è un ottantenne pensionato agrigentino. È accaduto in Salita Damareta, la zona a valle della stazione ferroviaria di Agrigento. L’anziano, a parte il grosso spavento, non ha riportato traumi.

I poliziotti della sezione Volanti della Questura, dopo avere raccolto il racconto dell’uomo, hanno avviato le indagini. Dalla ricostruzione dei fatti, l’ottantenne stava per tornare a casa quando, all’improvviso, è stato strattonato alle spalle da due immigrati, uno dei quali, gli ha rubato il portafoglio.

