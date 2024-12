Una pensionata novantenne ha consegnato tutti gli oggetti in oro che aveva in casa a un delinquente che s’è spacciato per un carabiniere. Il valore dei preziosi è di oltre 10 mila euro. E’ successo a Campobello di Licata. Il copione è sempre lo stesso. L’anziana ha ricevuto una telefonata con la quale è stata avvisata che la figlia aveva provocato un grave incidente stradale.

Quindi è arrivata la richiesta di denaro ‭”per evitare gravi conseguenze giudiziarie”. La donna, poco più tardi, ha consegnato i monili d’oro, ad un giovane che spacciandosi per militare dell’Arma si è presentato davanti casa sua. La campobellese ha forse tirato un sospiro di sollievo, ma dopo un po’ ha scoperto che la figlia non soltanto non aveva provocato nessun incidente stradale, ma che non era stata proprio coinvolta in nulla di simile.

Alla vittima non è rimasto altro da fare che presentarsi alla locale Stazione dei carabinieri, dove ha presentato denuncia contro ignoti per l’ipotesi di truffa. E anche in questo caso i militari dell’Arma hanno avviato le indagini.

