Pensionata strattonata e scippata della collana d’oro

Avvicinata da un malvivente con il volto travisato, che con un gesto fulmineo le ha scippato dal collo la collana d’oro. L’azione è stata talmente violenta, che il gioiello si è spezzato. Con il bottino in mano, l’individuo ha raggiunto il complice che, a poca distanza, era in sella ad un ciclomotore, con il motore acceso, e si sono dileguati velocemente.

Vittima dello scippo è stata una pensionata canicattinese, sessantaseienne. La donna ha già presentato denuncia, a carico di ignoti, alla Stazione dei carabinieri di Canicattì. E i militari dell’Arma hanno subito, avviato le indagini.

Teatro del fatto piazza 24 Maggio, a Canicattì. Erano circa le 20 quando la donna è stata avvicinata dal delinquente, che le ha “strappato” la collana. La sessantaseienne, per fortuna, non è rimasta ferita. Appare scontato che i militari dell’Atma si siano sincerati sull’eventuale presenza o meno di impianti di videosorveglianza in piazza 24 Maggio o nelle immediate vicinanze.