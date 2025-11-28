“Pensami Adulto”: ad Agrigento l’eccellenza scientifica incontra l’inclusione sociale

Il 3 dicembre a Villa Genuardi i massimi esperti nazionali e internazionali – dai vertici dell’Osservatorio Nazionale Autismo all’IBAO – tracciano il futuro del “Dopo di Noi”.

AGRIGENTO – Un appuntamento di grande rilievo scientifico e sociale si prepara ad animare Villa Genuardi il prossimo 3 dicembre 2025, dalle 15:00 alle 18:30. Le Associazioni Armonia Sociale e VitAutismo, con il patrocinio della Regione Siciliana e la prestigiosa partnership di IBAO® – International Behaviour Analysis Organization, presentano il convegno “Pensami Adulto – Progetto di Vita oltre la scuola”, un momento di confronto dedicato a uno dei temi più delicati e meno esplorati: la transizione all’età adulta delle persone con autismo.

L’iniziativa nasce con un obiettivo chiaro: colmare un vuoto informativo e formativo che ancora pesa su famiglie, operatori e istituzioni. Un obiettivo sostenuto da un parterre di relatori di altissimo profilo, in grado di intrecciare ricerca, pratica clinica e governance istituzionale.

Le voci istituzionali: il quadro nazionale sul “dopo di noi”

A conferire autorevolezza al convegno è la presenza della Dott.ssa Maria Luisa Scattoni, Coordinatrice dell’Osservatorio Nazionale Autismo dell’Istituto Superiore di Sanità. Il suo intervento, “Il Progetto di Vita Adulto e la Gestione delle Emergenze”, offrirà una panoramica aggiornata sulle linee istituzionali, delineando diritti, servizi e criticità nelle diverse regioni italiane.

La scienza del comportamento: nuovi scenari oltre l’intervento precoce

Il Prof. Giovambattista Presti, Ordinario di Psicologia Generale all’Università Kore di Enna e Direttore del KUBeLab, proporrà una riflessione innovativa con la relazione “Oltre l’intervento precoce”. Un approfondimento che supera la dimensione terapeutica tradizionale, esplorando la scienza comportamentale come strumento per la prevenzione, la vitalità e la qualità della vita nell’età adulta.

Standard internazionali e frontiere cliniche

Elemento centrale del convegno sarà l’intervento della Dott.ssa Valeria Pascale, membro del Professional Advisory Board di IBAO. Illustrerà gli standard internazionali che regolano le buone pratiche nel campo dell’analisi del comportamento applicata.

A seguire, un focus congiunto della stessa Pascale – in qualità di Direttore di ABA For Disability, docente universitaria e dottoranda presso The Chicago School – e della Dott.ssa Carmela Ginolfi, psicologa esperta in neuropsicologia clinica. Un confronto aperto sull’integrazione tra funzioni cognitive e principi comportamentali, con modelli educativi avanzati e personalizzati.

Le voci del territorio: quando l’esperienza diventa comunità

L’appuntamento darà spazio anche alla testimonianza diretta delle famiglie e delle realtà che vivono quotidianamente l’autismo.

Angela Rancatore, vicepresidente dell’associazione VitAutismo, affronterà il tema della “lunga transizione”, denunciando la carenza dei servizi territoriali.

Anna Pullara porterà invece l’esperienza virtuosa di AutCafé, un modello di impresa sociale nato da un bisogno familiare e oggi realtà riconosciuta per l’inclusione lavorativa.

Il convegno si chiuderà con una tavola rotonda aperta al pubblico e un Aperitivo Speciale curato dai ragazzi di AutCafé: un gesto simbolico e concreto che mostra come l’inclusione sia possibile, qui e ora.

Dettagli dell’evento

Titolo: Pensami Adulto – Progetto di Vita oltre la scuola

Data: 3 dicembre 2025

Orario: 15:00 – 18:30

Luogo: Villa Genuardi, via U. La Malfa, Agrigento

L’invito è rivolto a docenti, psicologi, analisti del comportamento, operatori sanitari, educatori e famiglie che desiderano strumenti aggiornati, scientificamente validati e operativi per accompagnare il futuro dei propri figli e dei propri pazienti.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp