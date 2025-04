Le indagini sono state avviate dalla sezione operativa per la Sicurezza cibernetica di Caltanissetta, in raccordo con i loro colleghi di Vicenza, dopo la denuncia presentata dai genitori di un minorenne residente a San Cataldo. La polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 35enne veneto indagato per produzione di materiale pedopornografico e corruzione di minorenni.

I sospetti, scaturiti da alcuni comportamenti anomali del ragazzo, hanno permesso di raccogliere anche tramite attività tecniche e telematiche, prove significative relative ai reati commessi dall’uomo con cui era entrato in contatto. Il provvedimento restrittivo emesso dal gip di Caltanissetta, su richiesta della locale Procura, è stato eseguito dalla polizia nell’abitazione dell’indagato, in provincia di Vicenza. L’umo è stato poi successivamente trasferito in carcere.

