Una scena surreale si è presentata davanti agli occhi degli abitanti di via Papa Luciani, e via Cicerone, per la presenza di alcune pecore e capre. E’ successo nel pomeriggio di domenica.

Gli animali sono riusciti a scappare da un ovile ed hanno raggiunto il centro di Agrigento. Una pecora, addirittura è entrata all’interno di un portone di una palazzina.

Qualche problema per le auto (poche) in transito. Non è stato facile allontanare gli ovini.