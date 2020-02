Pd: Barbagallo e Ferrante candidati a segreteria Sicilia

Le candidature sono state presentate alla Commissione regionale del partito, presieduta del commissario Alberto Losacco. Depositate anche quelle provinciali. A Catania, Messina e Caltanissetta non ci sara’ sfida perche’ per ogni provincia c’e’ un solo candidato: Angelo Villari, Nino Bartolotta e Giuseppe Di Cristina; a Palermo la corsa e’ tra Rosario Filoramo e Antonio Bongiovanni; a Trapani tra Domenico Venuti (sindaco di Salemi) e Valentina Villabona; a Ragusa tra Lino Giaquinta e Giovanni Lauretta; a Siracusa tra Salvatore Adorno e Giovanni Giuca; ad Agrigento tra Simone Di Paola e Maria Iacono. I congressi di circolo saranno celebrati entro l’8 marzo, il 16 marzo invece scadono i termini per la presentazione delle liste a sostegno dei candidati in vista dei congressi provinciali e regionale, previsti ad aprile. (ANSA).