Incidente stradale questa mattina lungo la Statale 118, nel tratto che collega Agrigento con Raffadali, all’altezza del bivio per Joppolo Giancaxio. A scontrarsi un Fiat Fiorino dell’Anas e una Dacia Duster. L’auto, dopo l’impatto, si è ribaltata. Sul posto, una volta scattato l’allarme, sono accorsi i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e i poliziotti della sezione Volanti della Questura.

La donna alla guida della vettura è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio per le cure necessarie. Al presidio ospedaliero è finito anche l’occupante dell’altro mezzo. Gli agenti si sono occupati della viabilità e dei rilievi che serviranno a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

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